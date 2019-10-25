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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop, tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste’yi ziyaret etti - STRAZBURG

TBMM Başkanı Şentop, tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste’yi ziyaret etti - STRAZBURG

- Tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste dıışndan görüntü - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kütüphanede bulunan el yazması eserler hakkında bilgi alması - Şentop'un Kütüphane Özel Defteri'ni imzalamasıSTRAZBURG (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg yakınlarındaki tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste Selestat’yı ziyaret etti. Hümanist Beatus Rhenanus’un Rönesans döneminden kitaplarını inceledi.TBMM Başkanı Şentop’un ziyareti sırasında Selestat Belediye Başkanı Marcel Bauer de kütüphaneye gelerek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.TBMM Başkanı, ziyaretinin sonunda, Kütüphane Özel Defteri'ni imzaladı.

Kütüphane 

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