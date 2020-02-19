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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop'tan görme engelli Esra Kansoy'a tebrik telefonu - OSMANİYE

TBMM Başkanı Şentop'tan görme engelli Esra Kansoy'a tebrik telefonu - OSMANİYE

- Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Kur'an - ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında 3. olan görme engelli Esra Kansoy'un telefon görüşmesi - Esra Kansoy'un Kuran - ı Kerim okuması (arşiv)TBMM Başkanı Şentop'tan görme engelli Esra Kansoy'a tebrik telefonuOSMANİYE (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kur'an - ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında 3. olan görme engelli Esra Kansoy'u telefonla arayarak tebrik etti. Osmaniye 'de düzenlenen yarışmada 3. olan doğuştan görme engelli Esra Kansoy'u telefonla arayan Başkan Şentop, kendi oğlunun da geçtiğimiz ay hafız olduğunu ve Kur'an'ı güzel okumanın ayrı bir gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Kansoy'un ailesini ve Kur'an'ı öğrenmesine vesile olan herkesi tebrik eden Şentop, Kansoy'a başarılar diledi.Kansoy'da Başkan Şentop'un kendisini bizzat aramasından çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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