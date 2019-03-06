TBMM Başkanı Şentop, şehitlikleri ziyaret etti - BAKÜ
- Şehitlik ziyaretinden detaylarTBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da - Şentop, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiBAKÜ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları kapsamında Bakü 'de şehitlikleri ziyaret etti.Önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarına ziyarette bulunan Şentop, Aliyev'in kabrine çelenk koydu, eşi Zarife Aliyeva'nın kabrine çiçek bıraktı.TBMM Başkanı Şentop, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfiller koyan Şentop, Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı.Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçen Şentop, anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Şentop, anıt defterine duygularını yazdı.
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