TBMM Başkanı Şentop, Rusya'da - MOSKOVA Haberi

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakması - Anıta karanfil bırakılması - Şentop ve beraberindeki heyetin Kızıl Meydan ziyaretinden detaylarMOSKOVA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya ziyareti kapsamında Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Şentop ve beraberindeki heyet ayrıca Kızıl Meydan'daki tarihi mekanları ziyaret etti.
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