TBMM Başkanı Şentop, Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Zandanshatar ile bir araya geldi - ULANBATOR
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çiçek verilmesi - Görüşmeden detayULANBATOR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyaret için Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a geldi. Mustafa Şentop, ziyareti kapsamında Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile bir araya geldi.
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