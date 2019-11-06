TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da - Atatürk anıtı ziyareti - MEKSİKO
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin Meksika Atatürk anıtını ziyareti - Anıta çelenk konulması - Hatıra fotoğrafı çektirilmesiMEKSİKO - "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı’na katılmak üzere Meksika 'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk anıtını ziyaret etti.
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