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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti

- TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti

Şentop çelenk bırakma

Saygı Duruşu Ermeni Irak 

-Saygı Duruşu
-Detaylar

( MEKSIKO ) MEKSIKO

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Şentop, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
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