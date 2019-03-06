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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, KKTC’den Ayrıldı

- TBMM Başkanı Şentop, KKTC’den Ayrıldı

Şehitliği ziyaret

Şehit General Saygı Duruşu Irak 

-TBMM Başkanı ülkeden ayrılması

( LEFKOŞA ) - TBMM Başkanı Şentop, KKTC’den ayrıldı LEFKOŞA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet temaslarını tamamlamasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC temasları kapsamında Boğaz Şehitliğini ziyaret etti. Şentop, anıta çelenk koyulması, saygı duruşu ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından anıt özel defterini imzaladı. Törende, 301 Türk Silahlı Kuvvetleri şehidi ile 28 mücahit şehidi için dua okundu. Ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da hazır bulundu. Temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.
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