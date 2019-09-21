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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop, Kırşehir'de cenaze törenine katıldı (2) Video

TBMM Başkanı Şentop, Kırşehir'de cenaze törenine katıldı (2) Video

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un camiye gelişi - Cenaze namazına katılanlardan görüntüler - Cenaze namazının kılınması - TBMM Başkanı Şentop'un konuşması - Cenazenin uğurlanmasıTBMM Başkanı Şentop, Kırşehir'de cenaze törenine katıldı - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski TRT Haber Dairesi Başkanı, gazeteci Nasuhi Güngör'ün babası Doğan Güngör (77), Kırşehir'de defnedildi - Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldıKIRŞEHİR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski TRT Haber Dairesi Başkanı, gazeteci Nasuhi Güngör'ün babası Doğan Güngör'ün (77), Kırşehir'deki cenaze törenine katıldı.
Güngör'ün cenazesi, Mucur ilçe merkezindeki Çarşı Camisine getirildi.
Burada Güngör'ün ailesi taziyeleri kabul etti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cenaze törenine katılarak Nasuhi Güngör ve ailesine taziyelerini iletti.Doğan Güngör'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy köyü mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı 

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