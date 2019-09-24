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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
-TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan’da meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi İzle

-TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan’da meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi İzle

Aile fotoğrafı çekilmesi

Meclis Başkanları Toplantı Başkent Parlamento Nato 

-Pakistan heyeti ile görüştü
-Kazakistan senato Başaknıyla görüşme

( NURSULTAN ) NURSULTAN

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı’na katılan ülkelerin meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Şentop, başkent Nur Sultan'da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı Genel Kurulu’nda konuşma gerçekleştirdi. TBMM Başkanı, konuşmasının ardından toplantıya katılan parlamento başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi. Şentop, daha sonra Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser ile de bir araya gelerek bir süre görüştü. TBMM Başkanı daha sonra Kazakistan senato başkanı ile bir araya geldi. (YM-HA-D)
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