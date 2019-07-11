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( ANKARA ) TBMM Başkanı Şentop, İhlas Haber Ajansı'nın açtığı "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" sergisinde konuştu- Şentop: "Millete ait teçhizatla sokağa çıkan hainlerin büyük suikastına ve o suikaste karşı vatanı koruyan asil milletimizin cesaretine hep birlikte şahit olduk"-"Bugün burada açılan sergi o geceye dair şahitliklerin çok kıymetli bir parçasını teşkil etmektedir"

