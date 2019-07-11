Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop, İhlas Haber Ajansı'nın açtığı '15 Temmuz Hain Darbe Girişimi' sergisinde konuştu

TBMM Başkanı Şentop, İhlas Haber Ajansı'nın açtığı '15 Temmuz Hain Darbe Girişimi' sergisinde konuştu

Detaylar

İhlas Cesar Şahit 

-Açıklama

( ANKARA ) TBMM Başkanı Şentop, İhlas Haber Ajansı'nın açtığı "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" sergisinde konuştu- Şentop: "Millete ait teçhizatla sokağa çıkan hainlerin büyük suikastına ve o suikaste karşı vatanı koruyan asil milletimizin cesaretine hep birlikte şahit olduk"-"Bugün burada açılan sergi o geceye dair şahitliklerin çok kıymetli bir parçasını teşkil etmektedir"
İlgili Foto Galeriler
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı