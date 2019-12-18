TBMM Başkanı Şentop: 'Hukuki altyapı olarak TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz' - BAKÜ
TBMM Başkanı Şentop: "Hukuki altyapı olarak TÜRKPA'yı güçlendiriyoruz" - BAKÜ - TÜRKPA toplantsından detaylar - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıBAKÜ - Azerbaycan 'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu Toplantısısonrasında katılımcı meclis başkanları basın toplantısı düzenledi.
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