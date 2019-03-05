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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop: 'Geleneği devam ettirmek üzere bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz' - ANKARA

TBMM Başkanı Şentop: 'Geleneği devam ettirmek üzere bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz' - ANKARA

TBMM Başkanı Şentop: "Geleneği devam ettirmek üzere bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz" - ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlemesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini yapacağı KKTC'ye gitmek üzere geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
"Siyasi bir gelenek olarak Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhurbaşkanlarımız, Meclis Başkanı seçiminden sonra Meclis Başkanlarımız ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC'ye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yapmaktadır. Biz de bu geleneği devam ettirmek üzere bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz"

Yurt Dışı Basın Toplantısı Toplantı 

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