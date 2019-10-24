Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü - STRAZBURG

TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü - STRAZBURG

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüşmesiTBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştüSTRAZBURG (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüştü.Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa 'nın Strazburg kentinde bulunan Şentop, Ferrand ve ardından Larcher ile heyetler arası görüşme yaptı.Görüşmelerde, iki ülke arasında zaman zaman yaşanan görüş ayrılıklarının giderilmesi için diyaloğun artırılmasının öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Nato 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı