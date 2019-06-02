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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop'dan partilere milli meselelerde birlik çağrısı

TBMM Başkanı Şentop'dan partilere milli meselelerde birlik çağrısı

İftar programından detaylar

Meclis Başkanı Devlet Başkanı Terör Saldırısı Siyasi Partiler Siyasi Parti 

-Şentop’un konuşmasından detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Şentop: - "Bunu 19 Mayıs 2019’da Samsun’da başardık. İnşallah bundan sonra da milli meselelerde, milletimizin hepsini alakadar eden meselelerde bir araya gelip birlikte hareket etme, ortak tavır alma gayreti içerisinde olacağız" - "İngiltere’de 'Bütün İngilizler eşittir ancak kraliçe biraz daha fazla eşittir’ derler. Ben de Türkiye’de Meclis başkanı sıfatıyla söylüyorum. Bütün vatandaşlarımız, illerimiz, şehirlerimiz eşittir. Ama Tekirdağ ve Tekirdağlılar biraz daha eşittir" TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da iftar programına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli meselelerde Meclisteki tüm siyasi partilerin birlikte hareket edebilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunu 19 Mayıs 2019’da Samsun’da başardık. İnşallah bundan sonra da milli meselelerde, milletimizin hepsini alakadar eden meselelerde bir araya gelip birlikte hareket etme, ortak tavır alma gayreti içerisinde olacağız" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği tarafından Tekirdağ Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli bahçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.
Programda konuşan Şentop, "Türkiye büyük bir ülke, 82 milyon nüfusumuz var. Herkesin aynı fikirde olması mümkün değil. Memleket meseleleri ile ilgili birçok farkı görüşlere sahip olabiliriz. Ancak milli meseleler dediğimiz meselelerde, işte bunlardan birisi istiklal mücadelemiz ve bu mücadelemizin geleceğe yansıyan yönleri. Böyle meselelerde bir araya gelebilmeyi ve bir arada olduğumuzu gösterebilmeyi başarmamız lazım. Bunu 19 Mayıs 2019’da Samsun’da başardık. İnşallah bundan sonra da milli meselelerde, milletimizin hepsini alakadar eden meselelerde bir araya gelip birlikte hareket etme, ortak tavır alma gayreti içerisinde olacağız. Bunun bir benzerini Meclis başkanı seçildikten bir süre sonra 15 Mart’ta Yeni Zelanda’da iki camide gerçekleşen terör saldırısı sonrasında gerçekleştirdik. Meclisteki bütün siyasi partiler, bütün grup başkanvekilleri ile beraber ortak kınama mesajı yayımladık. Dolayısı ile Türkiye’de ayrılacağımız, tartışacağımız meseleler çoktur. Ama milli meselelerde birlikte hareket edebilmek çok önemli. Bunu gösterme başarısı önemliydi, başlangıcı güzel oldu. Başlangıcı parlak olanın sonu da parlak olur” şeklinde konuştu.
“Tekirdağlılar biraz daha eşittir” Şentop, “Birçok noktada TBMM Başkanı Ankara’da yoğun olarak çalışmalar, faaliyetler içerisinde. Bunlardan birisi de az önce zikrettiğim 100. yıl kutlamaları ile ilgili çalışmalar. Türkiyemize inşallah bu toplantılar için birçok devlet başkanı ve meclis başkanı davet edeceğiz. Bu münasebetle Tekirdağ’ı Ankara’da temsil etmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Sizin de her zaman bir Tekirdağlı hemşehrinizin Ankara’da olduğunu bilmenizi istiyorum. Tekirdağ’dan gelen bütün meseleleri birinci öncelikle, dikkatle çözüyoruz. Meclis başkanı seçildikten sonra da İngiltere’de bir söz vardır. İngiltere’de 'Bütün İngilizler eşittir ancak kraliçe biraz daha fazla eşittir’ derler. Ben de Türkiye’de Meclis başkanı sıfatıyla söylüyorum. Bütün vatandaşlarımız, illerimiz, şehirlerimiz eşittir. Ama Tekirdağ ve Tekirdağlılar biraz daha eşittir. Tekirdağımız biliyorsunuz ülkemize en çok katkı yapan şehirlerimizden birisi” diyerek sözlerini noktaladı.
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