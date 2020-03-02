TBMM Başkanı Şentop: 'Bütün arzumuz, gönlümüz, dualarımız askerlerimizle beraber' - ANKARA
TBMM Başkanı Şentop: "Bütün arzumuz, gönlümüz, dualarımız askerlerimizle beraber" - ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıHacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu - Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Fetih suresi okunduANKARA (AA) - Suriye’ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib’te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde Fetih suresi okundu.
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