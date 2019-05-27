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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Ziyafetini Tamamladı Haberi

- TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Ziyafetini Tamamladı Haberi

şentop'un gelişi

Şehit Allah Başkent Irak 

-Bakir İzzetbegovic ile görüşme
-hediyeleşme
-şehitlik ziyareti
-iftar programı

( SARAYBOSNA ) - TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek ziyafetini tamamladı SARAYBOSNA

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya gelip, Kovaçi Şehitliğini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Şentop, Livno şehrinde orucunu açtı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek’te temaslarını tamamladı. Şentop, Bosna Hersek’te Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi. Görüşmede ikili, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Görüşmenin ardından Koçavi Şehitliğini ziyaret eden Şentop, şehitlik anıtına ve Kurucu Cumhurbaşkanı Alija İzetbegoviç’in mezarına çelenk bırakarak dua etti. Saraybosna’daki temaslarını tamamlayan Şentop, Livno şehrine giderek Müslümanlarla bir araya geldi. Livno şehrinde camide orucunu açan Şentop’un ziyaretine bölge halkı büyük ilgi gösterdi. İftar programında konuşan Şentop, “Kardeşlerimizi arıyoruz, buluyoruz, onlarla kucaklaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin zirve yapacağı günler olacak” diye konuştu.

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