- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov İle Görüştü

-detaylar

-Esadov'un konuşması

-Mustafa Şentop'un konuşması



( BAKÜ ) - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü BAKÜ



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Nevruz Memmedov ile görüştü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov ile Milli Meclis binasında bir araya geldi. Şentop ve Asadov arasında baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleşti. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini vurgulayan Oktay Asadov, ”Ülkelerimiz arasında ticaretimiz 2.6 milyardı. Bizim karşımıza Cumhurbaşkanlarımız bu rakamların 10 milyar olmasını karşımıza hedef olarak koydular. Gerçekleştirdiğimiz Güney Gaz Koridoru, TANAP projesi gelecekte Avrupa’nın enerji haritasını değişme kapasitesi olan projelerdir. Türkiye ve Azerbaycan parlamenterleri birçok uluslararası teşkilatlara üyeler. Bütün uluslararası platformlarda bizim parlamenterimiz birlikte hareket ediyorlar. İlişkilerimizin sizin döneminizde de gelişeceğini arzuluyorum” ifadelerini kullandı. Kısa bir süre önce dostluk grubunun Azerbaycan’ı ziyaret ettiğini vurgulayan Şentop, “Bütün bu temaslar ülkelerimiz arasında kardeşlik ve dostane ilişki temelindeki münasebetlerimizin devamını, gücünü göstermektedir. Sadece ziyaretlerle değil, parlamentolarımız arasındaki komisyonlar arasında istişare mekanizmaları oluşturulması, bölgesel ve uluslararası parlamenterler platformdaki işbirliğimizin güçlendirilmesi ile de ilişkilerimizi daha da kuvvetli hale getirebiliriz. Bölgesel ve uluslararası platformda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve hukukunun korunmasına da önem veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bir milletvekili heyetinin Azerbaycan’ı ziyaret etmesinde de fayda görüyoruz. Kuzey Kıbrıs halkının moral anlamında Azerbaycan’ın somut desteği çok önemlidir” diye konuştu.

FETÖ ile ilgili Azerbaycan’ın aldığı önlemleri takdir ettikleri vurgulayan Şentop, ”FETÖ terör örgütüyle bağlantı yayın organlarının kara propagandalarının devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Özellikle yeniavaz.com’un bu yöndeki çalışmaları üzüntüyle karşılanıyor. Bunun kapatılması yönünde belki bir tavır alınabilir. Yurt dışındaki FETÖ’yle bağlantılı okulları devralma ve eğitim işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı’ndan heyetler Azerbaycan’ı birçok kes ziyaret etmişlerdir. 2018’den Azerbaycan Eğitim bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edilen Türkiye Maarif Vakfı heyeti Azerbaycan Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı arasında mutabakat zaptı taslağını tebliğ etmişlerdir. Bunun da bir an önce imzalanması, kayıt altına alınması yararı olacaktır” dedi.

Şentop, Bakü temasları kapsamında Başbakan Nevruz Memmedov’la görüşecek ve TÜRKPA Bakü ofisini ziyaret edecek.

