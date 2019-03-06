Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov İle Görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov İle Görüştü

heyetlerarası görüşme

Gücünü Göster Uluslararası Milletvekili Parlamento Terör Örgütü 

-detaylar
-Esadov'un konuşması
-Mustafa Şentop'un konuşması

( BAKÜ ) - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü BAKÜ

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Nevruz Memmedov ile görüştü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov ile Milli Meclis binasında bir araya geldi. Şentop ve Asadov arasında baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleşti. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini vurgulayan Oktay Asadov, ”Ülkelerimiz arasında ticaretimiz 2.6 milyardı. Bizim karşımıza Cumhurbaşkanlarımız bu rakamların 10 milyar olmasını karşımıza hedef olarak koydular. Gerçekleştirdiğimiz Güney Gaz Koridoru, TANAP projesi gelecekte Avrupa’nın enerji haritasını değişme kapasitesi olan projelerdir. Türkiye ve Azerbaycan parlamenterleri birçok uluslararası teşkilatlara üyeler. Bütün uluslararası platformlarda bizim parlamenterimiz birlikte hareket ediyorlar. İlişkilerimizin sizin döneminizde de gelişeceğini arzuluyorum” ifadelerini kullandı. Kısa bir süre önce dostluk grubunun Azerbaycan’ı ziyaret ettiğini vurgulayan Şentop, “Bütün bu temaslar ülkelerimiz arasında kardeşlik ve dostane ilişki temelindeki münasebetlerimizin devamını, gücünü göstermektedir. Sadece ziyaretlerle değil, parlamentolarımız arasındaki komisyonlar arasında istişare mekanizmaları oluşturulması, bölgesel ve uluslararası parlamenterler platformdaki işbirliğimizin güçlendirilmesi ile de ilişkilerimizi daha da kuvvetli hale getirebiliriz. Bölgesel ve uluslararası platformda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve hukukunun korunmasına da önem veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bir milletvekili heyetinin Azerbaycan’ı ziyaret etmesinde de fayda görüyoruz. Kuzey Kıbrıs halkının moral anlamında Azerbaycan’ın somut desteği çok önemlidir” diye konuştu.
FETÖ ile ilgili Azerbaycan’ın aldığı önlemleri takdir ettikleri vurgulayan Şentop, ”FETÖ terör örgütüyle bağlantı yayın organlarının kara propagandalarının devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Özellikle yeniavaz.com’un bu yöndeki çalışmaları üzüntüyle karşılanıyor. Bunun kapatılması yönünde belki bir tavır alınabilir. Yurt dışındaki FETÖ’yle bağlantılı okulları devralma ve eğitim işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı’ndan heyetler Azerbaycan’ı birçok kes ziyaret etmişlerdir. 2018’den Azerbaycan Eğitim bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edilen Türkiye Maarif Vakfı heyeti Azerbaycan Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı arasında mutabakat zaptı taslağını tebliğ etmişlerdir. Bunun da bir an önce imzalanması, kayıt altına alınması yararı olacaktır” dedi.
Şentop, Bakü temasları kapsamında Başbakan Nevruz Memmedov’la görüşecek ve TÜRKPA Bakü ofisini ziyaret edecek.
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı