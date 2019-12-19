- Tbmm Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov İle Görüştü
TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan Başbakanı ile görüşmesinden detaylar
( BAKÜ ) - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü BAKÜ
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü’de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü. TÜRKPA 9’uncu Genel Kurulu’na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü’de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, TÜRKPA hakkında değerlendirmeler yapıldı ve iki ülke arasındaki ilişkiler görüşüldü. TBMM Başkanı Şentop, görüşmenin ardından Azerbaycan’dan ayrıldı.
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