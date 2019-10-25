Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka İle Görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka İle Görüştü

görüşme detay

(STRASBOURG) - TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü STRASBOURG


- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg'da Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa’nın Strazburg kentinde temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Rasulayna Türk Bayrağı AsıldıRasulayna Türk Bayrağı Asıldı
Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladıFırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Yunanistandaki Yangın 3 Gündür SöndürülemiyorYunanistandaki Yangın 3 Gündür Söndürülemiyor
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı