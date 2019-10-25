- TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka İle Görüştü



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg'da Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa’nın Strazburg kentinde temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.



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