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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’nda

- TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’nda

konferans detay

(STRASBOURG) STRASBOURG

Toplantı Konferans Parlamento 


- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’na katılmak üzere toplantı salonuna geldi. Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı başladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve parlamento heyeti, konferansa katılmak üzere toplantının düzenlendiği salona geldi.
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