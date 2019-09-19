TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulü - TBMM Haberi
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabulünden görüntüler - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulü TBMM ( AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı, TBMM 'de kabul etti.
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