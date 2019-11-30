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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı

Meclis Başkanının gelişi

Muhabbet Hatıra Fotoğrafı Allah Halk Oyunları 

-Stantlar gezmesi
-Vatandaşlarla sohbet etmesi
-Halk oyunları ekibinin gösterisini izlemesi
-Mustafa Şentop'un açıklaması
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Yenikapı’da düzenlenen Tokat Tanıtım Günlerine katıldı.
Stantları gezen Şentop, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı.
Tokat’ı tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yöresel lezzetler sergilendi. Tanıtım günlerine katılan TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop da stantları gezerek yöresel ürünleri tattı. Tokat yöresine ait halk oyunları ekibinin oyununu izleyen Şentop, daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen Tokat günlerinde stantları gezen TBMM Başkanı Şentop kısa bir açıklama yaptı. Yoğun programına rağmen Tokat günlerine geldiğini kaydeden Şentop, “Tokat’a karşı ayrı bir muhabbetim var. Tokat’ta pek çok dostlarım ve hocalarım var. Buradan Tokatlılara selamlar gönderiyorum. İnşallah en yakın zamanda Tokat’a ziyarete gideceğim” dedi.
Açıklamanın ardından TBMM Başkanı Şentop, il dışındaki programa gitmek üzere buradan ayrıldı.
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