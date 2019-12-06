Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan esnaf ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan esnaf ziyareti

- Kozahan ziyaretinden detay

Bolat 

-- Çarşıda yürümesi
-- Camiden çıkışı
-- Vatandaşlarla sohbet etmesi
-- Büyükşehir Belediyesi detayı
-- Valilik detayı
-- Panorama müzesi detayı

( BURSA ) BURSA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bursa’da esnaf ziyareti yaptı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa’da bir dizi program gerçekleştirdi. İlk olarak Orhangazi’de bir okul açılışının ardından İnegöl’e geçen Şentop, burada Cuma namazı kıldı. Bursa Ulucami’de ikindi namazını kıldıktan sonra Kozahan’e gezen Şentop, esnafla kısa süreli sohbet etti. Çarşıdan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la makamında bir araya gelen Şentop, ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ile tarihi valilik binasında bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin ardından TBMM Başkanı Şentop, 1326 Panorama Fetih Müzesi’ni gezerek, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan bilgi aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı