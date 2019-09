TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Sıkıntıları aşmanın yolu fitne odaklarının isteklerine uymak değildir' Haberi

-TBMM Başkanı açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Sıkıntıları aşmanın yolu fitne odaklarının isteklerine uymak değildir"- 32. Ahilik Haftası Kutlamaları devlet töreni Kırşehir'de yapıldı



- Kırşehir merkezli 32. Ahilik Haftası Kutlamaları devlet törenine katılan ve Ticaret Bakanlığının organize ettiği programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçmişin inceleme malzemesi olmadığını söyledi.



TBMM Başkanı Şentop açıklamasında, “Ahilik kavramı etrafında değerlendirmeler yapıldı. Geçmiş ve geçmişin sosyal hayatı, inceleme malzemesi değildir. Geçmiş şimdiki zamanın harcının kazıldığı yerdir. Zamanlar öncesinde atılan kimi temeller güncel olayları da belirlemeye devam eder. Ahiliğin temelinde de kardeşlik anlayışı yatmaktadır” dedi.

Kırşehir’de bir haftadır düzenlenen etkinliklerle kutlanan Ahilik Haftası Kutlama programının 32. devlet töreni, Cacabey Meydanında Kırşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterisinin ardından Kültür Bakanlığı Sanatçılarının şed kuşatıp bir geleneğin yaşamasını temsili olarak göstermesiyle başladı.

Geçmiş inceleme malzemesi değildir Geçmişin inceleme malzemesi olmadığını anlatan Meclis Başkanı Şentop, “Geçmiş ve geçmişin sosyal hayatı, inceleme malzemesi değildir. Ahilik teşkilatı; güven telkin eder. Yüzlerce yıldır varlığını devam ettiren teşkilatın bir genel merkezi yoktur. Ama herkes tarafından kabul edilen temel ilkeleri vardır. Ahilik, çok fonksiyonları olan bir teşkilattır. Ahilik günümüz anlamında meslekte alaylı olmayı temin ediyor. Ahiliği hayat felsefesi haline getirip yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı. Sıkıntıları aşmanın yolu fitne odaklarının isteklerine uymak değildir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da esnafı ayakta tutmak için her türlü desteği vermekte olduğunu anlatan Meclis Başkanı Şentop, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Enflasyon canavarı ve faiz illetine karşı verdiği mücadele de ne kadar haklı olduğuna hepiniz şahitsiniz. Ülkemizi; faiz, enflasyon ve kur cenderesinden kurtarmak için büyük bir gayretle mücadele etmektedir. Onun bu mücadelesini boşa çıkarmak için uluslar arası lobiler, büyük bir direnç gösteriyorlar. Türkiye büyük ülke bu millet büyük bir millet. Bizim dinamiklerimiz bu lobilerin direncini kıracak kadar güçlü. Türkiye ekonomisinin yerinde saymasını isteyen güçlere karşı verdiğimiz mücadelede inşallah başarıya ulaşacağız. Faizler son birkaç ayda yüzde 24’ler seviyesinden yüzde 12’ler seviyesine indi. Çift hanelere çıkan enflasyon yeniden tek hanelere doğru yaklaştı. Yeni ekonomik programla birlikte ekonomimiz cari fazla vermeye başladı.

Daha önce yıllık 60 milyar dolar seviyesinde döviz açığını bu yıl kapattık. Şu ana kadar 4 milyar civarında cari fazlaya ulaştık. Bu durumu bazı kredi derecelendirme kuruluşları da son olarak dün Türkiye’nin büyümesini daha önceden tahmin ettiklerinden daha fazla olacağını açıkladı.

Esnafın, iş hayatındaki insanların ve vatandaşın sıkıntılarının farkındayız. Bu sıkıntıların sebeplerini de müsebbiplerini de biliyoruz. Sıkıntıları aşmanın yolu Türkiye’nin büyümesinden güçlenmesinden rahatsız olan milletimize kast eden fitne odaklarının isteklerine uymak onların taleplerine göre hareket etmek değildir. Sıkıntılar yeni macera arayışlarıyla kişisel hırslarını her türlü millet menfaatlerinin üstünde tutanların denemeleriyle de aşılacak değildir. Milletimizin feraseti, sabrı kararlılığı istikbali gören ve hedefe kilitlenmiş güçlü siyasi liderlikle birlik ve beraberliğimizi Ahiliğimizi kardeşliğimizi koruduğumuz sürece aramıza tefrika sokmadığımız sürece Allah’ın izni ile her türlü sıkıntının üstesinden geleceğiz” Ahilik Kutlamaları devlet töreni bölümü yılın ahisi, yılın çırağı, yılın kalfası ödüllerinin verilmesi sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a şed kuşatılması ardından sona erdi.