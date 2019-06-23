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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

Sandıktan detay görüntü

Basın Mensupları 

-Şentop'un oy kullanması
-açıklamaları
-detaylar

( İSTANBUL ) TBMM Başkanı Şentop oyunu Üsküdar’da kullandı - Şentop: "Katılımın yüksek olmasını ümit ediyoruz" İSTANBUL

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar’daki Sabri Artam Vakfı İlkokulu’nda kullandı. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Şentop, katılımın bu seçimde 31 Mart’a göre daha yüksek olmasının beklendiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi dolayısı ile oyunu Üsküdar’daki Sabri Artam Vakfı İlkokulu’nda eşi ve kızı ile birlikte kullandı. Saat 11.00 sıralarında oyunu kullanacağı 3174 numaralı sandığa gelen TBMM Başkanı Şentop, sandık görevlileriyle el sıkışıp işlerinde kolaylıklar diledi. Ailesiyle birlikte oyunu kullanan Şentop, okul çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Şentop, “Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği karar neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bugün yenileniyor. Güzel bir havada şu anda. Milletimiz de çok tecrübeli seçim konusunda. Sükunet içerisinde seçimlerimizi yapacağız. Katılım iyi gözüküyor. Hayırlı olmasını diliyorum İstanbul’umuz için, milletimiz için. 31 Mart’taki katılım, Türkiye geneline göre İstanbul’da düşüktü. Az da olsa herhalde Türkiye ortalamasını, 31 Mart’taki ortalamayı bugün aşacaktır diye ümit ediyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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