TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'da - MEKSİKO

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin uçaktan inişleri - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin karşılanmasıMEKSİKO (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı’na katılmak üzere Meksika 'ya geldi. Şentop'u havaalanında Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez karşıladı.
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