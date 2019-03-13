TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fas'ta (2) - RABAT

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Fas Danışma Meclisi Başkanı Hakim Benchamach ile bir araya gelmesi - Heyetler arası toplantı yapılması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un basın açıklaması - Fas Danışma Meclisi Başkanı Hakim Benchamach'in basın açıklamasıRABAT (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat 'ta, Fas Danışma Meclisi Başkanı Hakim Benchamach ile bir araya geldi. Benchamach ve Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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