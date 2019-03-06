TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan’da

-Mustafa Şentop uçaktan inişi ve selamlaşması

-Mustafa Şentop röportaj



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC’den sonra ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan’a gerçekleştiriyor BAKÜ



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. TBMM Başkanı Şentop’un uçağı TSİ 22.45 de Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanına iniş yaptı. Şentop’u havalimanında Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer yetkililer karşıladı. Bakü’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop,”Türkiye’de gerek Cumhurbaşkanlarımızın, Meclis Başkanlarının seçildikten sonra ilk ziyaretleri Azerbaycan’a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne oluyor. Bu gelenek haline geldi. Çok güzel bir gelenek. Çünkü Azerbaycan’la biz tek millet, iki devlet, diyoruz. Kardeşliğimiz her şeyin üzerinde. 24 Şubat’ta seçilmiştik 10. günü tamamlamadan buraya geldik. Büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Ziyaret kapsamında dünya ve bölge gündemini de değerlendireceklerini belirten Şentop, ”Yarın Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev kabul edecek, Meclis Başkanı Oktay Bey’le görüşeceğiz, Başbakanla görüşeceğiz. Genel değerlendirmeler yapacağız. Tabii konularıyla ilgili bakanlarımız, Cumhurbaşkanlarımız sürekli görüşüyor. Aralarındaki hukuku, bilhassa Sayın Aliyev’le Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasındaki hukukun gereği olarak bizlerde ilişkilerimizi geliştirmek yönünde adımlar atacağız” ifadelerini kullandı. Bakü temasları kapsamında Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Memmedov’la bir araya gelecek Şentop, Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitlikleri de ziyaret edecek.

