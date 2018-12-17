- TBMM Başkanı Macaristan Meclisinde Haberi

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( BUDAPEŞTE ) BUDAPEŞTE



- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Milli Meclisini ziyaret ederek Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştü. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslar için geldiği Macaristan’da Milli Meclisi ziyaret etti. Yıldırım, Macaristan Milli Meclisi Başkanı Laszlo Köver tarafından karşılandıktan sonra, meclis binasını gezerek binanın ve Macar parlamentosunun geçmişi hakkında bildi aldı. Bir araya gelen iki Parlamento Başkanı, gezinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım, görüşmenin ardından Milli Meclis ziyaret defterini imzaladı.

