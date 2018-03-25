Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
TBMM Başkanı Kahraman, Bulgaristan ve Endonezya Meclis Başkanlarıyla görüştü - CENEVRE

TBMM Başkanı Kahraman, Bulgaristan ve Endonezya Meclis Başkanlarıyla görüştü - CENEVRE

- TBMM Başkanı Kahraman'ın, Bulgaristan Meclis Başkanı Tsveta Karayancheva ile görüşmesi detaylar - TBMM Başkanı Kahraman'ın, Endonezya Meclis Başkanı Bambang Soesatyo ile görüşmesi detaylarTBMM Başkanı Kahraman, İsviçre'de - Kahraman Bulgaristan, Endonezya, Sudan, Kuveyt ve Venezuela Meclis Başkanlarıyla görüştüCENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dört günlük resmi ziyaret için geldiği İsviçre'de Bulgaristan, Endonezya, Sudan, Kuveyt ve Venezuela Meclis Başkanlarıyla bir araya geldi.TBMM Başkanı Kahraman, Cenevre kentinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı'nı dönem başkanı sıfatıyla yöneterek, açılış ve kapanışta konuşma yapmasının ardından ikili temaslarda bulundu.Kahraman, Bulgaristan Meclis Başkanı Tsveta Karayancheva, Endonezya Meclis Başkanı Bambang Soesatyo, Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouk Ali El Ghanim ve Venezuela Meclis Başkanı Delcy Rodriguez ile ikili ve heyetler arası görüştü.Görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkiler ele alınırken Kahraman muhataplarına Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.Kahraman'ın, İsviçre yerel saatiyle 19.00'da Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El Şeyh ile görüşmesi bekleniyor.

Uluslararası İsviçre 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı