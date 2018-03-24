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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- TBMM Başkanı İsmail Kahraman Cenevre’de temaslarına devam ediyor

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman Cenevre’de temaslarına devam ediyor

TBMM heyeti,

İsmail Kahraman İslam Toplantı İsviçre 

-TBMM Başkanı İsmail Kahraman
-Asya Parlamenter Asamblesi (APA) toplantısı

( CENEVRE ) CENEVRE

- TBMM Başkanı İsmail kahraman ve ona eşlik eden heyeti İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleşen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) toplantısı ve İslam İş Birliği Konferansı Örgütü Danışma toplantısı katıldı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın liderlik ettiği TBMM heyeti, Cenevre’de gerçekleşen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) toplantısı ve İslam İş Birliği Konferansı Örgütü Danışma toplantısına katıldı.
Cenevre Uluslararası Konferans Merkezinde gerçekleşen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) toplantısının açılış konuşmasını, dönem başkanı sıfatı ile İsmail Kahraman gerçekleştirdi. APA toplantısının sona ermesinin ardındanTBMM heyeti İslam İş Birliği Konferansı Örgütü Danışma toplantısı katıldı.

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