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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Mardin’de

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Mardin’de

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen cami çıkışı vatandaşla sohbeti

Medeniyetler Basın Açıklaması Bakanlık Hükümet Tarihi Mekan 

- AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen esnaf ziyareti
- AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen basın açıklaması
-Heyetin tarihi mekanları gezmesi
-sokak arasında yürüme detay

( MARDİN ) - TBMM TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma KomisyonuMardin’de- TBMM Araştırma Komisyonu Mardin’de bağcılığı araştıracak MARDİN

- TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ve komisyon üyeleri, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ile birlikte Mardin esnafını ziyaret etti, tarihi mekanları gezdi. TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve komisyon üyeleri Mardin’e geldi. Mardin’de Vali Mustafa Yaman’ı ziyaret eden heyet, ardından Tarihi Mardin çarşısını ve kültürel alanlarını gezdi. 14 kişilik heyetle Mardin'deki bağ alanlarını gezip üreticilerle bir araya geleceklerini ifade eden Bilen, Mardin’deki gelişim ve turizmden çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Kadım medeniyetlere ev sahipliği yaptığı şehrimiz deyiz. Üretimde pazarlamada yaşanan sıkıntı varsa o sorunları masaya yatıracağız” dedi.
Şehrin kalkınmasından büyümesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Bilen, "Geçmiş birkaç yıllık ara dönemi saymazsak geri kazanılacak ticaret ve turizminde üretken bir yapısı var. Mardinliler çok kültürlü ve inançlı devletine milletine bağlı vatandaşlar. Çok inançlı kültürlü geleneği gelecek nesillere miras olarak bırakacak. Ticaretinin canlanması turizminin gelişmesi, aynı zamanda tarımın büyümesi ve gelişmesi bizim arzuladığımız ve istediğimizdir. Bağ bozum şenlikleri başlamış sayın valimizin yerel yönetici olması nedeniyle kendileri bize ve hükümetimize katkı sunacaklarını ifade ettiler.Dolayısıyla bu tarımın canlanması adına bağcılığın rolüne nasıl bir katkı sunacağına bakacağız. Bizde bunu raporlayıp TBMM'ye sunacağız. Daha sonra ilgili bakanlık ve kurumlara öngörülerimizi, üreticilerimizin varsa şikayet ve taleplerini iletmiş olacağız” diye konuştu.
Açıklamaların ardından heyet tarihi mekanları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
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