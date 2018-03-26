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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu - MANİSA

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu - MANİSA

- TBMM heyetinin sektör temsilcileriyle toplantısından detaylar - AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in konuşması - Alaşehir'de Tariş'e ait pekmez ve sirke işletmelerindeki incelemelerden detaylarTBMM Araştırma Komisyonu Manisa 'daMANİSA (AA) - TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu üyeleri, Manisa 'nın Sarıgöl, Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde üzüm üreticileri ve sektör temsilcileriyle buluştu.Komisyonun Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve üyeler, Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi.Alaşehir'de de bir üzüm işletmesini ziyaret eden komisyon üyeleri, işletme sahibi Ali Uçak'tan bilgi aldı.Komisyon, Alaşehir'de Tariş'e ait pekmez ve sirke işletmelerinde de incelemelerde bulundu.Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan komisyon, Turgutlu ilçesinde de sektör ve üretici temsilcileriyle görüştü.İlçede bir üzüm işletmesini ziyaret edenen komisyon üyeleri, daha sonra Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Orcan ve Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol'dan bilgi aldı.Komisyonun başkanı Bilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalar sonucunda üzüm üreticileri ve üzüm sektörü ile ilgili güzel bir noktaya gelineceğine inandığını söyledi.

Hazırlanacak olan raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve ilgili bakanlıklara sunulacağını ifade eden Bilen, "Akademisyen ve uzman 10 arkadaşla buradayız. Bu da konuya verdiğimiz önemi gösteriyor. Sektörün içinde bulunduğu durumu, alınması gereken tedbirleri ve varsa önerileri, arkadaşlarımızdan alıp raporlayacağız." dedi.

Misyon Toplantı Bakanlık 

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