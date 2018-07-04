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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması - “Bunun için partilerin anlaşması gerekiyor” - “Erken seçimle ilgili herhangi bir somut adım yok” - “Referandumla bir anayasa değişikliği bunun için yapmak çok yanlış

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması - “Bunun için partilerin anlaşması gerekiyor” - “Erken seçimle ilgili herhangi bir somut adım yok” - “Referandumla bir anayasa değişikliği bunun için yapmak çok yanlış

Milletvekilleri ve mazbatalarından detaylar

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-Mustafa Şentop’un açıklaması

( TEKİRDAĞ -HD) TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması- “Bunun için partilerin anlaşması gerekiyor”- “Erken seçimle ilgili herhangi bir somut adım yok”- “Referandumla bir anayasa değişikliği bunun için yapmak çok yanlış olur”- “Bakanlık işi zor” TEKİRDAĞ

- TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop erken seçimle ilgili konuştu.
AK Parti Tekirdağ Milletvekillerinin mazbata töreninde konuşan TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. "Partilerin anlaşması gerekiyor" Erken seçim soruları üzerine konuşan Şentop, “Böyle görüşler var. Erken seçimle ilgili herhangi bir somut adım yok. Bunun için bir anayasa değişikliği gerekiyor. Ben teknik olan şeyi söyleyeyim. Anayasa değişikliği için en az 360 oy ama referandum gerekiyor. Referandumla bir anayasa değişikliği bunun için yapmak çok yanlış olur. Dolayısı ile 401 ve üzeri bir oyla geçmesi lazım. Bunun için partilerin anlaşması gerekiyor. Bu konuda henüz somut bir adım yok. Görüşler var. Bunu yeminden sonra biraz beklemek lazım” diye konuştu.
“Bakanlık işi zor” Gazetecilerin “Bakanlık yolunuz açık olsun” sorusu üzerine konuşan TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, “Bakanlık işi zor biliyorsunuz. Bakan olunca yeni sisteme göre, Milletvekilliği düşüyor. Dolayısıyla mecliste daha güçlü bir işleyiş oluşturmak için gayret göstereceğiz. Mazbatalarımızı aldık Tekirdağ’ımıza Türkiye’ye hayırlı olsun. Bu sürecin başlangıcıdır. Meclise kayıt olacağız. Arkasından yemin ederek milletvekilliği görevi başlamış olacak. Tekirdağ’ımız için, Türkiye’miz için elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz” dedi.

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