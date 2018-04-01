-Sergiden görüntüler

-Protokol konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL ) TBBM Başkanı İsmail Kahraman: "Türkiye’yi ötelere götüreceğiz, önümüzü kesmelerine fırsat vermeyeceğiz"- “Revnakın İzdüşümü" sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı İSTANBUL



- TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi’nin “Revnakın İzdüşümü” sergisinin açılışını gerçekleştiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Türkiye’yi ötelere götüreceğiz, önümüzü kesmelerine fırsat vermeyeceğiz’’ dedi.

Klasik Türk sanatlarından Hat, Tezhip, Minyatür ve Ebru dallarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Saraylar’a bağlı Klasik Türk Sanatları Merkezinin usta öğretici ve öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerden oluşan ‘‘Gelenekten Geleceğe Revnakın İzdüşümü’’ sergisi kapılarının ziyaretçilere açtı. Saray Koleksiyonları Müzesi ve Dolmabahçe Sanat Galerisi’ndeki açılış törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hat, Tezbih, Minyatür ve Ebru dersleri Milli Saraylar Klasik Türk Sanatları Merkezi'nde klasik yöntemlerle öğrencilere aktarılıyor. Bu çabanın bir neticesi olarak öğrencilerin ve usta öğreticilerin eserlerinden oluşan sergide ihtişamlı geleneğin, kağıda en ince haliyle süzülen yansımaları yer alıyor. ‘‘Değerlerimizi yaşatmalıyız’’ Serginin açılışını gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, ‘‘Kültür Bakanlığım zamanında da klasik sanatlara çok önem vermiştim. Sanatçıya değer vermeliyiz.Sanatçıya destek olarak dünyevi şeylerden ve maddi imkansızlıklardan arındırmak hepimizin görevi olmalı. Çok değerli sanatkarlarımız ve ustalarımız var öğrenciler yetiştiriyorlar sağ olsunlar, tebriklerimi sunuyorum. Geçmişimizle bağımızı sürdürmek zorundayız ve değerlerimizi yaşatmalıyız’’ dedi.

‘‘Türkiye’yi ötelere götüreceğiz’’ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni bir çalışma başlatıldığını belirten TBMM Başkanı Kahraman, ‘‘Başlatılan çalışmamızın adına ‘Meclis sohbetleri’ dedik. Her ayın son Çarşamba günü birer oturum tertip ediyoruz. Üç bilim adamımız ve birde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başkanlık yapmış bir değerli eşimizi de oturum başkanı olarak davet ediyoruz. Sanatı sevmeliyiz, İnsanları sanata teşvik etmeliyiz sanatta çok ileriyiz, dünya çapında sanatkarlarımız var. Türkiye’yi ötelere götüreceğiz ve önümüzü kesmelerine fırsat vermeyeceğiz. Dışarıda adam besleyip Türkiye’nin içini karıştıran mikserlere imkan vermeyeceğiz’’ diye konuştu

