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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Taziyeden dönen kadınlara otomobil çarptı: 2 ölü

Taziyeden dönen kadınlara otomobil çarptı: 2 ölü

Kazanın olduğu yol ve polis ekipleri

Acil Servis Hastane Cenaze 112 Acil Servis Polis Ekipleri 

-Kadınlara çarpan otomobil
-Ölen Minevver Anayol'un yolda ceset torbasında cesedi
-Otomobilin çekici ile kaldırılması
-Ölen Münevver Anayol'un fotoğrafı
-Ölen Asibe Karaman'ın fotoğrafı

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da cenaze evinden taziyeden dönen kadınlara yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Köse idaresindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, akrabalarının cenaze evindeki taziyeden dönen Münevver Anayol (69) ile Asibe Karaman'a (75) çarptı. Cenaze evinin karşısında meydana gelen kazada ağır yaralanan Münevver Anayol olay yerinde, Asibe Karaman ise 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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