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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Taziyeden dönen aileye alkollü sürücü çarptı: 2 yaralı

Taziyeden dönen aileye alkollü sürücü çarptı: 2 yaralı

KAZA YERİ

Alkollü Sürücü Motosiklet Sürücüsü 

-KAZA YAPAN MOTOSİKLET
-POLİSİN İNCELEME YAPMASI
-YARALILARIN HASTANEYE SEVKİ

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde trafik ışıklarına uymayan alkollü sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Gaziantep'in İslahiye İlçesi Yeni Mahalle Hatay Bulvarında bulunan trafik ışıklarını geçen ve 290 promil alkollü olduğu ileri sürülen H.K. idaresindeki 27 SS 695 plakalı motosiklet, yakınlarının taziyesinden dönen yayaların arasına daldı. Motosikletin çarptığı anne E.Ö.(59) ile motosiklet sürücüsü H.K., ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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