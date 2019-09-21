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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taziye dönüşü trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - HAKKARİ

Taziye dönüşü trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - HAKKARİ

- Hastane bahçesinden detay - Ambulanstan detayTaziye dönüşü trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde, taziyeden dönenlerin bulunduğu otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde, taziyeden dönenlerin bulunduğu otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kenan Taşkın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Ünlüce köyü yakınında dereye yuvarlandı.Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Cankurtaran, olay yerinde yaşamını yitirdi.Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yüksekova Kaymakamlığına vekalet eden Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçta bulunanların taziye için Büyükçiftlik beldesine bağlı Kerem Zeydan Mahallesi'ne gittiğini, aracın dönüş yolunda dereye yuvarlandığını belirtti.

Trafik Kazası Muhabir 

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