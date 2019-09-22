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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Taze ceviz çıktı, fiyatlar ucuzladı

Taze ceviz çıktı, fiyatlar ucuzladı

-Cevizlerin tezgaha dökülmesinden görüntü

Asad Karya Lyon 

--TEHGAHDAKİ CEVİZLERDEN GÖRÜNTÜ
--PAZARCI KEMAL AYAZ RÖP

( BURSA ) -- Tezgâhlar cevizle doldu BURSA

- Yaklaşık iki hafta önce hasadına başlanan taze cevizler tezgâhlardaki yerini aldı. Ceviz fiyatları ucuzladı. Eylül ayının ilk haftasıyla birlikte silkelenmeye başlanan yerli cevizler pazar tezgâhlarını süsledi. Tazesi çıkmadan önce kilosu 35 liradan satılan ince kabuk cevizlerin yeni mahsûlle birlikte kilosu 20 liraya düştü. Vatandaşlar 2 ay tezgâhta yerini alacak taze cevizleri ilk başlarda yemek için alırken, sonlara doğru ise kışın yemek için kurutuyor. Vatandaşın 20 liradan aldığı taze ceviz verdiği fireyle birlikte 25 liraya geliyor. Kışın 35 lirayı bulan kuru cevizden kiloda 10 lira kâr etmiş oluyorlar. Ülkemizde 10 yıl önce ekilen milyonlarca ceviz fidanının meyve vermesiyle birlikte vatandaşlar kaliteli cevizi ucuz fiyata alma imkânı buluyor. Bursa Tuzpazarı’nda uzun yıllardır ceviz satışı yapan Kemal Ayaz, "Eylül ayının ilk haftasıyla birlikte yerli taze cevizleri satmaya başladık. İlk Sakarya'dan geliyor. Daha sonra Bursa'nın ilçelerinden gelmeye başlıyor. Taze cevizi 2 ay satıyorum. Kışın kilosunu 35 liraya sattığımız ceviz tazesinin çıkmasıyla birlikte 20 liraya düştü. Vatandaşlar ilk başlarda tazesini yemek için alıyor. Daha sonra taze cevizi bol alıp kurutup kışın tüketiyorlar. 20 liradan alınan taze ceviz kurutunca fire vermesiyle birlikte 25 liraya geliyor. Vatandaşlar kâr etmiş oluyor" dedi.
(BRK-MŞ)
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