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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Tayvan’da Köprü Çöktü: En Az 10 Yaralı İzle

- Tayvan’da Köprü Çöktü: En Az 10 Yaralı İzle

çöken köprü

Uzunlu Hastane Balıkçı Teknesi Gesi 

-detay

( TAİPEİ ) - Tayvan’da köprü çöktü: En az 10 yaralı TAİPEİ

- Tayvan'ın doğu kıyısındaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Tayvan’ın Yilan bölgesinde 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişinin yaralandığı açıklandı. Köprünün altına demirleyen bir balıkçı teknesinin üzerine köprünün düştüğü belirtiliyor. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, kayıpların arandığını, kısa sürede herkesin kurtulacağını umduğunu söyledi.


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