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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tayland’ın Phuket Adası’nda motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zehra son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Tayland’ın Phuket Adası’nda motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zehra son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Zehra'nın görüntüsü

Genç Kız Kabristan Cenaze Namazı Motosiklet Kazası Ölüm Haberi 

-Cenaze namazından görüntüler
-Zehra'nın üniversiteden arkadaşları ile röportaj

( TRABZON ) TRABZON

- Tayland'ın Phuket Adası'nda 30 Kasım tarihinde Cezayirli arkadaşı ile birlikte motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zehra Yalçınkaya memleketi Trabzon’un Of ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hollanda’da yaşayan ve Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Trabzonlu baba ile Hollandalı annenin 2 çocuğundan biri olan 28 yaşındaki Zehra Yalçınkaya hem tatil hem de dövüş sporu 'Muay Thai' dersi için geçtiğimiz ay sonunda Tayland’a gitti. Tayland’ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Phuket Adası'nda Muay Thai sporcusu olan arkadaşı Cezayirli Amine Halimi’nin kullandığı motosikletin 30 Kasım günü kaza yapması sonucu genç kız hayatını kaybetti. Kaza sonrası kızlarının ölüm haberini alan acılı aile Zehra'nın cenazesini memleketi Trabzon’un Of ilçesine getirmek için istedi. Bürokratik engellere takılan işlemler nedeniyle cenazeyi alamayan Yalçınkaya ailesinin imdadına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yetişti. Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak konuyu bildirmesiyle devreye giren bakanlık cenaze işlemleri tamamlayarak Zehra’nın cenazesi dün akşam saatlerinde Trabzon’a getirdi. Cenazesi memleketi Trabzon’un Of ilçesine bağlı Uğurlu mahallesine getirilen Zehra Yalçınkaya için Merkez Camisinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında baba Muhammet Yalçınkaya taziyeleri kabul ederken, Zehra’nın Hollanda’daki üniversite arkadaşları da cenaze namazına katıldı.
Genç kız kılınan cenaze namazının ardından Uğurlu mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Zehra Yalçınkaya’nın Hollanda’daki Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki arkadaşlarından Tım Vermoolen, Zehra’nın hayat dolu olduğunu belirterek, “Hukuk Fakültesinde Zehra ile tanışmıştık. Zehra çok çalışkan, hayat doluydu. Tanıştıktan sonra yakın arkadaş olmuştuk. Beraber spor yapıyorduk” dedi.
28 yaşındaki genç kızın arkadaşı Arnoud Martens ise, “Zehra ile üniversitede tanışmıştık. Çok iyiydi hayat doluydu. Hedefinde hep üst seviyelere çıkmak vardı. Üniversiteyi zamanında bitirmişti. Çok zaman geçirmiştik” ifadelerini kullandı.
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