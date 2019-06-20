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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tayland'da Yaban Mantarı Öldürdü

Tayland'da Yaban Mantarı Öldürdü

Hastanedeki hastalardan detay

Hastane Karaci Ormanlı Harekete Geç Trol 

-Hasta detayı
-Hastalara müdahale detayı
-Doktorun açıklaması
-Mantarlarla ilişkin detay
-Genel Detay

( BANGKOK ) - Tayland'da yaban mantarı öldürdü BANGKOK

- Tayland’da yaban mantarı yiyen bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de hastanelik oldu. Ölüm vakasının ardından harekete geçen yetkililer, Taylandlıları yaban mantarlarının tüketilmemesi konusunda uyardı. Tayland’ın kuzeyinde bulunan Bo Klue ormanlık alanında topladıkları yaban mantarını yiyen 3 kişi hastanelik oldu. Rahatsızlanarak hastaneye başvuran 3 kişiye karaciğer ve böbrek iltihabı teşhisi kondu. Yapılan müdahalelere rağmen bir kişi kurtarılamazken, 2 kişi tedavi edildi. Yaşanan can kaybının ardından yetkililer harekete geçti. Tayland Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kontrolünden geçmemiş yaban mantarı tüketimine karşı vatandaşlarını uyardı.
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