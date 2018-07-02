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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Tayland’da kaybolan genç futbolcular sağ olarak bulundu

- Tayland’da kaybolan genç futbolcular sağ olarak bulundu

mağaradan görüntüler

Deniz Kuvvetleri Sağlık Çalışanları Trol 

-çocuklar

( BANGKOK ) BANGKOK

- Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde Tham Luang Nang Non Mağarası'nda kaybolan 12 genç futbolcunun ve antrenörleri sağ olarak bulundu. Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde Tham Luang Nang Non Mağarası'nda kaybolan ve 9 gündür haber alınamayan 11-16 yaş arası futbolcular ve 25 yaşındaki antrenörleri, gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Mağaranın su dolu olması sebebiyle özel deniz kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla bölgeye takımın sağlık durumunu kontrol etmek üzere sağlık çalışanlarının yönlendirildiği ifade edildi.
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