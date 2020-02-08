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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Tayland’da bir askerin AVM'de yaptığı katliamda ölü sayısı 17’ye yükseldi

- Tayland’da bir askerin AVM'de yaptığı katliamda ölü sayısı 17’ye yükseldi

silahla avmnin içinde yürümesi

( BANGKOK ) BANGKOK

Sosyal Medya Alışveriş Katliam Saldırı Alışveriş Merkezi 


- Tayland’da bir alışveriş merkezinde bir askerin yaptığı katliamda ölü sayısı 17’ye yaralı sayısı ise 14'e yükseldi. Bangkok merkezli Erawan Sağlık Merkezi’nden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin verdiği bilgiye göre saldırı sonucu ölü sayısı 17’ye, yaralı sayısı 14’e yükseldi. Yaralıların yakın bölgelerde bulunan 6 farklı tıp merkezine kaldırıldıkları bildirildi.
Katliam, saldırganın bazı silahları ve bir ordu aracı Humvee’yi çalmasıyla başladı.
Kaçmadan önce görev yaptığı Surathampithak ordu üssünde komutanını ve diğer iki subayı öldürdü. Muang bölgesinde bulunan Terminal 21 alışveriş merkezine giden saldırgan yol boyunca sivillere ateş açtı. Ayrıca saldırganın bir gaz borusuna ateş ettiği, bu yüzden patlamalar yaşandığı ve yangın çıktığı bildirildi.
Askerin AVM içerisindeki insanları rehin tuttuğu Terminal 21 alışveriş merkezinden yeniden silah seslerinin duyulmaya başladığı bilgileri gelmeye başladı.
Son dakika olarak sosyal medyaya askerin elinde uzun namlulu silahı ile alışveriş merkezinde yürüdüğü görüntüler yansıdı.
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