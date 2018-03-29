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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tavuktan zehirlenen 148 öğrenci taburcu oldu Haberi

Tavuktan zehirlenen 148 öğrenci taburcu oldu Haberi

-ARŞİV-

Acil Servis Hastane Yazılı Açıklama Karın Ağrısı Öğrenciler 

-Hastaneden görüntü
-öğrencilerden görüntü
-acil servisten detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da dün gece kaldıkları yurdun yemekhanesinde yedikleri tavuktan zehirlendikleri iddia edilen 148 öğrenci taburcu oldu. Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bulunan Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler akşam yemeği için yemekhaneye indi. Tavuk yemeği yiyen öğrenciler ilerleyen saatlerde kusma, titreme ve karın ağrısı şikayeti ile yurt görevlilerinden yardım istedi. Şikayetlerin artması ile birlikte yurda çok sayıda ambulans istendi. 60'ı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olmak üzere zehirlenen 148 öğrenci Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, müşahede altındaki öğrencilerin tamamının taburcu edildiği belirtildi. Açıklamada, "Tüm öğrencilerimizin kontrol ve tedavileri tamamlanmış olarak yurtlarına nakilleri gerçekleştirilmiştir. Yemek numuneleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Laboratuvarına incelenmek üzere gönderilmiş olup, konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir" denildi.
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