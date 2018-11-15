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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tavukları telef eden köpek kümeste yakalandı - KÜTAHYA

Tavukları telef eden köpek kümeste yakalandı - KÜTAHYA

- Kümesin içindeki kurt köpeği - Kurt köpeğinin ekiplerce kümesten çıkarılması - Köpeğin telef ettiği tavuklar - Tavukları telef olan Halit Değirmenci'nin açıklamalarıTavukları telef eden köpek kümeste yakalandı - Bir kümese girerek 35 tavuğu telef eden köpek, kaçamadan zabıta ekiplerince yine aynı kümeste yakalandıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde, 35 tavuğu telef eden köpek zabıta ekiplerince kümeste yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Halit Değirmenci, evinin önündeki tavuk kümesinden sesler gelmesi üzerine içeri girdi.Tavukların telef edildiğini ve içeride bir hayvan olduğunu fark eden Değirmenci, kümesin kapısını kapatarak zabıta ekiplerinden yardım istedi.Gelen zabıta ekipleri, aparatla sahipsiz köpeği yakalayıp muhafazaya aldı.Tavukları telef olan Değirmenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakalanan köpeğin daha önce de başka vatandaşların kümeslerine girerek tavukları telef ettiğini dile getirdi.Değirmenci, "Kahvehaneden dönüyordum. Kümesten gelen sesler üzerine gittiğimde içeride bir hayvan olduğunu gördüm. Önce kurt ya da tilki olduğunu sanmıştım. Ancak zabıtaların yakaladığı hayvan kurt köpeğiymiş. Bu hayvan 35 tavuğumu boğarak telef etmiş." diye konuştu.

Köpek Akalan Zabıta Hayvan 

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