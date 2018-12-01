Tavukları podyuma hazırlıyor

-tavukların genel görüntüleri



( BURSA -ÖZEL)- Hobi olarak başladı, güzellik yarışmalarına katılıyor BURSA



- Bursa'nın İznik ilçesinde hobi olarak süs tavuğu yetiştiren bir kişi, japonez ırkı ile yarışmalara katılıyor. İznik ilçesinde yaşayan Ali Şimşek, arkadaş ortamındaki merakı sebebiyle 6 yıl önce hobi olarak süs tavuğu bakmaya başladı.

Daha sonra yumurtaları kuluçkaya yatıran Şimşek, üreterek tavukları çoğalttı. Evinin bahçesine kümes yapan Şimşek, bir çok ırktan süs tavuğuna bakıyor. Stres attığını ifade eden Şimşek, japonez ırkıyla güzellik yarışmalarına katıldığını söyledi.



Arkadaş ortamındaki merakı sebebiyle bu işe başladığını ifade eden Şimşek, "İlk başta bir takım aldım. Daha sonra üreterek çoğalttım. Japonez ırkına bakıyorum. Hobi olarak üretip, güzellik yarışmalara katılıyorum. Tavukların bakımı kolay değil. Bunları çocuğumuz gibi bakıyoruz. Ayrı ayrı kümesleri var. Yemi, vitamini, kalsiyumunu veriyoruz. Farklı hastalıkları da var. Bakımı biraz zor" dedi.

Hobi amaçlı herkesin tavuk bakabileceğini vurgulayan Şimşek, "Stresi alıyor. Kuluçkahanemiz var. Oralardan çıkan civcivleri büyütüyoruz. Daha sonra en güzelini seçip yarışmaya giriyoruz. Sezonluk 100 civarında yumurta veriyor. Biz yumurtaları makinelere koyuyoruz. Makinelerimizde yer yoksa arkadaşlarımıza veriyoruz. Piyasada yumurtaları 10 ile 20 lira arasında değişiyor. Biz hediye ediyoruz. Satış yapmıyoruz" diye konuştu.



