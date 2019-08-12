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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tavukları için kiraladığı evi kümese dönüştürdü İzle

Tavukları için kiraladığı evi kümese dönüştürdü İzle

hayvanlardan detay

Emekli Maaşı Yumurta Sayılar Hayvan 

-evden detay
-Bektaş ile röp.

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta yaşayan Kadir Bektaş, çok sevdiği tavukları ve horozları için ev kiralayarak, kiraladığı evi kümese dönüştürdü SİVAS

- Sivas’ta yaşayan Kadir Bektaş, çok sevdiği tavukları ve horozları için ev kiralayarak, kiraladığı evi kümese dönüştürdü. Sivas kent merkezi Tuzlugöl mahallesinde yaşayan Kadir Bektaş, aylık aldığı bin 800 Lira emekli maaşın 750 Lirasını en büyük tutkusu olan tavuk ve horozlarına harcıyor. Bektaş, uzun yıllardır kendi evinin bahçesinde beslediği hayvanlarının sayısı artınca evine yakın bir noktada bulunan tek katlı bir binayı 250 Lira karşılında kiraladı. Parkinson hastası olan Bektaş, tavukları ve horozları ile vakit geçirerek hastalığının olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Ayrıca güvercinlere, kedilere ve çeşitli hayvanlara da kiraladığı evin kapısını açan Bektaş, hayvan severliği ile dikkat çekiyor. Tavuk ve horozlara olan sevgisinin geçmişten geldiğini belirten Bektaş, “İnşaatlarda çalıştım, emekli oldum. Tavukları eskiden beri seviyorum hayvanlara merakım vardı. Şimdi sayılarını çoğalttım onlarla vaktimi geçiriyorum. Ben Parkinson hastasıyım onlar ile vakit geçiriyorum. Tavuklarla uğraşmak hastalığıma iyi geldi. Doktorunda bana tavsiyesi gezip dolaşmam yönündeydi. 5 horozum, 60 tavuğum, 10 hindim, 3 kazım, 40-50 civcivim var, güvercinlerim ve kedilerim var. Aşağıda kendi evimi bahçesinde besliyordum oraya sığmayınca da burayı kiraladım. Aylık 250 lira kira veriyorum. Aylık toplamda 750 lira masraf ediyorum. Hevesimden dolayı hayvanlarla ilgileniyorum. 1800 lira maaş alıyorum 750 lirasını bunlara harcıyorum. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Ticaret yapmıyorum, para kazanmıyorum, yumurtaları mahalle sakinlerine dağıtıyorum. Hem hayırseverim hem de hayvan severim” dedi.

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