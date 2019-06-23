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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Tavuk yüklü tır devrildi - OSMANİYE İzle

Tavuk yüklü tır devrildi - OSMANİYE İzle

- Devrilen tırdan görüntüler - Tavuklardan görüntüler - Tavukların toplanması - İş makinesinin çalışması Osmaniye 'de tavuk yüklü tır devrildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Sumbas ilçesinde tarlaya devrilen tırın sürücüsü yaralandı, kazada araçtaki 4 bin tavuk telef oldu.Halil Başarır idaresindeki 34 BUC 935 plakalı tavuk yüklü tır, Sumbas - Kadirli yolu Alibeyli köyü yakınlarında tarlaya devrildi.Yaralanan sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada kesime götürülen tırdaki 5 bin 500 tavuktan 4 bini telef oldu.

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